Quello che nessuno ha detto sul rapporto Mertens-Spalletti

Mertens ha segnato tanto giocando poco, avrebbe potuto segnare molto di più, ne sono convinti tutti, Dries per primo

Mertens ha segnato tanto giocando poco, avrebbe potuto segnare molto di più, ne sono convinti tutti, Dries per primo, ma c'è una cosa che nessuno ha detto: se fosse stata questa gestione a permettere al belga di esprimersi in questo modo? Mertens è arrivato in doppia cifra in campionato dopo due anni di distanza, l'ultima volta nella stagione 2018/19, ha già eguagliato il tetto gol dello scorso anno complessivo (10 contro i 13 attuali) e può ancora crescere. Considerata l'età, 35 anni a breve, forse Spalletti ha saputo gestire le energie, dosando il suo minutaggio, permettendogli di brillare. Certo, non sapremo mai cosa avrebbe potuto dare giocando di più, ma è facile ricordarsi dei due gol al Sassuolo, eppure in alcune gare Mertens ha avuto difficoltà, soprattutto da prima punta, come a Cagliari.