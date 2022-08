Raspadori vale davvero quattro volte Kvaratskhelia?

40mln di euro ed addirittura una percentuale sulla futura rivendita. Questa - milione più, milione meno - la richiesta del Sassuolo

40mln di euro ed addirittura una percentuale sulla futura rivendita. Questa - milione più, milione meno - la richiesta del Sassuolo per Giacomo Raspadori, ufficializzata ieri nell'incontro con ADL, Chiavelli e Giuntoli nel ritiro di Castel di Sangro. Una cifra chiaramente al di là del valore reale del giocatore, sebbene le prospettive invitanti ed il talento indiscutibile dell'attaccante. La posizione di un club che non ha bisogno di cedere dopo l'addio di Scamacca e che vorrebbe rinviare l'addio di Raspadori alla prossima estate, ma sapendo che gli tocca trattare visto l'accordo dell'agente col Napoli e la netta richiesta di trasferimento. A tutti gli effetti un déjà vu di quanto accaduto qualche anno fa, quando il Napoli a cercava in ogni modo - rilancio dopo rilancio - di accontentare la richiesta esplicita di Sarri, quel Matteo Politano poi arrivato soltanto via Inter.

Spalletti allora vuole il sottopunta?

l giocatore è una richiesta esplicita di Spalletti (che però nello stesso ruolo ha snobbato più volte pubblicamente Mertens e ricordiamo tutti il celebre passaggio "con lui prendiamo imbarcate") ma il tecnico ha sempre messo un sottopunta tra i suoi obiettivi? Gli interrogativi rischiano di diventare tanti: perché per un giocatore chiave (per tornare al 4-2-3-1 e avere evidentemente anche un vice-Osimhen con caratteristiche diverse) si è arrivati a poco più di una settimana dall'inizio del campionato? Perché Giuntoli parlò di 433 per tagliare corto su Dybala e (anche) Deulofeu?

Possibile che Raspadori valga quattro Kvaratskhelia?

Il georgiano è stato pagato circa 10mln di euro: certo, non ha ancora avuto la vetrina della Serie A, ma finora ha incantato risultando la vera attrazione dei due ritiri azzurri e forse l'unico elemento che lascia ben sperare in un'estate altamente depressiva per la tifoseria.Kvara (che ha anche un anno in meno di Raspadori, 10 gol nell'ultima stagione pur giocando in una squadra altamente offensiva) fotografa in questo caso la differenza di quotazioni del mercato estero. Quello che - quasi sempre - ha reso davvero grande il Napoli nell'ultimo decennio.