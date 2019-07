Repubblica - ADL non sarà a Edimburgo per il mercato! Ultimatum al Lille per Pépé, spuntano due alternative

L'edizione online del quotidiano Repubblica fa sapere che a Edimburgo per l'amichevole col Liverpool sarà assente Aurelio De Laurentiis, alle prese con la campagna acquisti e costretto a rinunciare dunque alla trasferta britannica. Pépé sembra adesso più vicino alla Premier League, che era il suo sogno e potrebbe materializzarsi grazie alla contromossa dell'Arsenal, che si era spinto in precedenza al massimo fino a un'offerta da 45 milioni. Ma il Napoli, forte dell'accordo già raggiunto con il Lille (ma non con gli agenti sulla commissione), vuole vederci chiaro e resterà comunque in attesa di una risposta fino a martedì: nella speranza di non essere beffato. Altrimenti a De Laurentiis e Ancelotti non rimarrà che virare sulle altre piste: Icardi e Lozano.