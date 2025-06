Restyling Maradona, il Comune avanti da solo: ecco come procederanno i lavori

Tre competizioni, uno Scudetto sul petto da difendere ed i lavori al Maradona da svolgere. E' il problema che da tempo si sono posti al Comune di Napoli perché il restyling per gli Europei del 2032 non può essere rinviato ed è un'occasione troppo ghiotta. La soluzione trovata è quella dell'assessore Edoardo Cosenza: la riapertura del terzo anello. Recuperare posti per non perderne troppi e giocare a lavori in corso.

Con ADL il discorso è avviato, ma il Comune - scrive quest'oggi Il Mattino - è determinato ad andare avanti e con i poteri commissariali che riceverà a breve Gaetano Manfredi avrà anche gli strumenti per andare avanti da solo. I posti del terzo anello sono 8mila, ma con alcune parti mai utilizzate si può arrivare a 10mila con piena visibilità. Quei posti serviranno man mano per sopperire a quelli che si perderanno con i lavori per settore. L'ipotesi di cui si parla sempre di più è ovviamente quella con l'eliminazione della pista d'atletica e l’avvicinamento dei tifosi al campo come chiedono le nuove regole degli stadi europei. A fine lavori, infine, si dovrebbero contare 14mila posti in più. Senza divisione tra primo e secondo anello, sul modello Olimpico. I costi tra progettazione e lavori si aggirano intorno ai 30 milioni. Si parte dal