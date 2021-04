Retroscena CdS: la JP Morgan ha contattato il Napoli per farlo entrare in Superlega

Il Napoli spera ancora di entrare in Superlega. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che nella notte un emissario di JP Morgan, la multinazionale americana che finanzierà il torneo, ha contattato il club di De Laurentiis per farlo entrare nel progetto insieme a Juventus, Inter e Milan. Bisognerà capire ora quale sarà la risposta del presidente De Laurentiis, che è da sempre un innovatore in tema di politica calcistica e uno dei primi ad invocare la Superlega.