Ricomincia la caccia all'erede di Kim: un colosso slovacco può colmare quel vuoto

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli punta forte su David Hancko: il difensore del Feyenoord è un vecchio pallino azzurro e Calzona può essere un ulteriore fattore per vederlo in azzurro. Sulla Gazzetta dello Sport si parla del centrale che sarebbe uno degli obiettivi per l'estate: C’è un filo invisibile che da anni unisce Napoli alla Slovacchia. Un legame forte, come forti sono state – e sono ancora – le personalità che hanno portato in alto i colori della squadra azzurra e della nazionale dell’est Europa. Marek Hamsik è stato il pioniere: arrivato a Napoli nell’estate 2007 ed è stato capitano per tanti anni, diventandone bandiera. Ha alzato trofei, ma non lo scudetto: a quello ci ha pensato Stanislav Lobotka lo scorso anno.

Lobo oggi è la mente e il motore del Napoli di Francesco Calzona, arrivato a febbraio per provare a salvare una stagione tribolata, mantenendo il suo ruolo di c.t. della Slovacchia. E nella sua Slovacchia da anni giganteggia anche David Hancko, difensore centrale del Feyenoord finito da tempo nel mirino dello scouting azzurro. Dopo un timido approccio nella scorsa estate, adesso il Napoli sembrerebbe essersi convinto a sferrare l’affondo decisivo sul 27enne difensore goleador, che ha tutto per colmare il vuoto lasciato dall’addio di Kim Minjae.