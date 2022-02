RILEGGI LIVE - Barcellona, Xavi: "Non siamo favoriti! Sorteggio duro, Napoli da Champions. Su Lobotka, Osimhen ed il turnover...", Pedri: "Napoli? Siamo il Barça!"

Vigilia della sfida d'andata dei sedicesimi di Europa League contro il Napoli ed il tecnico del Barcellona, Xavi, presenterà la sfida nella sala conferenze della Ciutat Esportiva Joan Gamper. Ad affiancarlo ci sarà il talentuoso centrocampista classe 2002, Pedri. Di seguito il live di Tuttonapoli.net

12.55 - Si parte con la conferenza di Pedri

Sull'importanza dell'Europa League: "Per noi ha un grande valore, per noi è una partita importante. Vogliamo entrare in Champions, ma diamo molto valore anche all'Europa League e puntiamo a vincerla".

Sull'importanza di Xavi e la differenza con Koeman: "Sono due allenatori che mi hanno dato molto. Koeman ha scommesso su di me, è stato importante. Xavi guarda il calcio come me e sia a me che a Gavi sta aiutando molto".

In Spagna si parla molto di stelle come Mbappè ed Haaland. "Sono due grandi giocatori, avranno grande futuro, ma io penso alla partita col Napoli di domani, mi concentro su questo".

Sul suo percorso di crescita: "Penso a migliorare, devo imparare molto da veterani come Busquets, che mi aiuta molto. Voglio divertirmi e migliorare, non mi pongo limiti con me stesso".

Il Barça è il favorito. "Non è un peso per noi, anche ogni volta che giochiamo in Champions siamo favoriti e la squadra è abituata ad essere costretta sempre a vincere".

Maggior contributo in zona gol? "Ho sempre pensato che devo raggiungere di più l'area. Xavi me lo chiede, posso segnare di più. Ho segnato due gol in poco tempo e sono comunque felice".

Cosa manca per avere più regolarità? "Contro l'Espanyol siamo partiti bene, ma è vero che non abbiamo dato continuità nel cercare il secondo gol per chiudere la partita, forse ci manca questo".

Come giudichi il centrocampo del Napoli? "E' un ottimo centrocampo, conosco bene Fabian, mi trovo bene con lui ma non ho avuto modo di parlargli. E' un giocatore di qualità, con un ottimo tiro, speriamo non sia in giornata. Sarà una bella sfida, speriamo di poter vincere".

Ancora sulle caratteristiche del Napoli: "Ci vengono mostrate tante immagini degli avversari, anche se c'è poco tempo per preparare le gare. L'attenzione è per giocatori come Insigne, poi c'è Osimhen in contropiede, il timore è quello, ma siamo il Barça e dobbiamo controllare il gioco e stare attenti a noi stessi".

13.05 - Termina la conferenza di Pedri, tra poco toccherà a Xavi

13.20 - Prende la parola Xavi: "Per noi è un'opportunità. Abbiamo un obiettivo, che è quello di entrare in Champions League l'anno prossimo. O entrando nei primi quattro o passando per l'Europa League. A noi serve la gente, ci aspettiamo una grande atmosfera. Non abbiamo avuto fortuna nel sorteggio, siamo di fronte al Napoli, altra squadra da Champions. L'obiettivo è andare il più lontano possibile".

Ancora sull'aspetto mentale ed emotivo dell'Europa League: "Lo sappiamo, vorremmo essere in Champions, è esasperante non essere nella nostra competizione, ma l'EL è un'opportunità per noi, una competizione che se vinci ti manda in Champions. Noi siamo motivato e questo potrebbe essere tranquillamente uno spareggio Champions, il Napoli è una squadra da Champions e non siamo stati fortunati".

L'infortunio di Araujo lancia Eric Garcia. "Eric è un difensore di alto livello, ha commesso un errore che ci è costato un gol, ma il problema è che si è infortunato quando era al meglio, ma dobbiamo ritrovarlo e deve prendere fiducia. Sarà importante nelle prossime partite, lui è uno che vede l'uomo libero, cerca i compagni tra la linee, peccato che sia entrato senza riscaldarsi. Deve tornare al livello che aveva che era molto alto".

Primi 100 giorni al Barça. "Sembrano passati 100 anni, abbiamo attraverso situazioni inaspettate tra infortuni, mercato, Covid ed altro. Abbiamo provato ad aiutare il club e la squadra, io sono del Barça e cerco di riportare il Barça nel posto che merita. Sono situazioni che ti fanno crescere, siamo qui per questo. In questo periodo siamo migliorati in molti aspetti, la pressione, il dominio. Ora c'è bisogno di regolarità, di essere positivi e lavorare".

Sulla competizione: "Non siamo favoriti. Il Napoli è in lotta per lo Scudetto in campionato ed ha il ritorno in casa. E' un rivale molto complicato, uno dei più forti della competizione. Il favorito è chi ha vinto la competizione, per esempio il Siviglia ha molta più esperienza. Non siamo favoriti e considero questa eliminatoria molto equilibrata".

Il Barça può battere chiunque? "Non so se siamo a quel livello, ci piacerebbe competere a livello Champions ma la realtà è l'Europa League e dobbiamo dimostrare di essere un rivale forte e che possiamo andare molto lontano, ma non sono qui per fare ipotesi".

Sull'assenza di Lozano: "Hanno assenze importanti, Lozano è uno che può gare la differenza sulla fascia uno contro uno, è un grande giocatore".

Su Adama Traorè: "Ci sta dando molto, è un giocatore maturo, capace di fare le scelte giuste. Ha giocato solo due gare, ma attira tanti avversari, capisce il calcio e può fare la differenza. Ci aiuterà molto".

Sulle critiche per Eric Garcia e Busquets: "Per una squadra come il Barça ci sono le critiche e bisogna accettarle, a volte ti fanno migliorare, essere migliori. E' normale se vuoi essere del Barça. Loro sono giocatori importanti per noi ed il mio schema di gioco".

Sulle caratteristiche del Napoli: "E' una squadra molto compatta, ha un allenatore esperto, lavorano bene quando escono col pallone, ma pressano anche bene. Sarà una sfida complicata. Hanno bisogno di tenere il pallone, ma si difendono molto bene anche bassi. Hanno centrali difensivi forti, terzino che spingono, Zielinski è un grande giocatore, poi Osimhen, Insigne. E' una squadra da Champions. E' una sfida che doveva giocarsi in Champions, li abbiamo analizzati ed hanno grande potenziale

Ancora sulle motivazioni in Europa League: "E' un'opportunità per dimostrare che possiamo competere anche in Europa. Se vinciamo questa competizione saremo in Champions, non sarà facile, il Napoli è un avversario di grande livello ma sarà un'occasione per noi.

Su Ferran Torres: "Sono molto contento di lui, ci sta dando intensità senza palla, movimenti profondi, inserimenti in area. Indipendentemente dal gol o meno, lui ha tante qualità. Lo amo come calciatore, al di là del fatto che sia un 9 o un esterno".

2001 l'ultima gara in Coppa Uefa del Barcellona. "E' un titolo che il Barça non ha, il Liverpool ci eliminò, poi il Celtic, questo ti dice anche la difficoltà perché era il Barça di Ronaldionho, Kluivert, c'ero anche io. Sono molto motivato, anche se ti fa arrabbiare non sentire la musica della Champions".

Sulle scelte a centrocampo: "Busquets potrebbe riposare domani o domenica. Faremo modifiche, delle rotazioni. E' normale con questo calendario. Ma giocheremo col migliore undici possibile e saremo competitivi".

Sull'ultimo infortunio del Napoli, quello di Osimhen. "Sarebbe una perdita importante quella di Osimhen, ma hanno tante varianti ed è una squadra importante. Fabian? E' un giocatore importante, ha un buon tiro da fuori, mi piace molto come giocatore".

Le condizioni di Aubameyang? "Pensavo avesse bisogno di allenamenti più intensi, ma è al 100% e lo vedremo giocare, lui fa bene nello spazio, ha avuto numeri molto buoni in questi anni, è un professionista tremendo ed è positivo per il gruppo, sono molto felice di lui".

Ancora sul Napoli e le sue caratteristiche: "L'abbiamo visto contro la Juve o l'Inter, è capace di dominare nella metà campo offensiva. L'assenza di Lobotka è importante per loro, ma sono capaci anche di agire più bassi ed andare in contropiede, sono forti perciò lottano per lo Scudetto".