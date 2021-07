RILEGGI LIVE - Presentazione squadra, Spalletti: "Il più grande rinforzo del mercato è riavere i nostri tifosi al Maradona"

21.42 - Termina qui la presentazione della squadra.

"Forza Napoli sempre!" urla Spalletti al microfono.

Si chiude con 'Un giorno all'improvviso' cantato da tutta la piazza Madonna della Pace.

Arrriva Tommaso Starace con tutti gli altri magazzinieri. Parte la musica 'Sarò con te'. Starace protagonista col balletto 'A far l'amore comicia tu' di Raffaella Carrà.

Parte il coro dei tifosi 'Abbiamo un sogno nel cuore'.

De Laurentiis chiama sul palco il sindaco di Dimaro: "Grazie a tutti, questa vista da qui è fantastica. Ringrazio la società e la famiglia De Laurentiis, è il decimo ritiro qui. E' un sogno poterlo realizzare. Siamo un modello per l'Italia, abbiamo fatto la prima amichevole e il primo evento col green pass. E' un rischio a fare un ritiro, ma voi tifosi siete esemplari, grazie di avete accolto col solito calore e affetto che noi ricambiamo".

ltimo a presentarsi al pubblico il vice presidente Edo De Laurentiis: "Ringrazio a tutti per essere venuti qui a sostenerci".Anche il dottor Canonico è chiamato sul palco con suoi collaboratori e infine i fisioterapisti.

Ultimi a salire sul palco: Baietti, Boffelli, Idasiak, Costa, Zedadka, Zanoli, Machah, Palmiero e Ciciretti.

Adesso tocca agli attaccanti: Osimhen, Ounas, Petagna, Politano, Tutino.

E' la volta dei centrocampisti: Demme, Elmas, Folorunsho, Gaetano, Lobotka, Zielinski.

Primo a salire sul palco Contini, seguito da Koulibaly, Luperto, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani.

Parte la presentazione della squadra, a fare da speacker è il collega di Canale 8 Silver Mele.

Cacciapuoti: "Sono qui da undici anni!".

Santoro: "Sono tornato dopo 10 anni. E' un piacere essere tornato a casa".

Lopez, preparatore dei portieri: "Di dove sono? Di Valencia".

Baldini: "Sono quasi trent'anni che conosco Luciano, l'ho avuto come compagno di squadra, come allenatore ed ora collaboro con lui. E' un onore lavorare con Luciano. Abbiamo ottenuto ottimi risultati per ora, manca solo Napoli".

Domenichini: "Lavoro da tantissimi anni con Luciano, mi sopprta a quasi 22 anni. E' un piacere lavorare con lui".

Sale sul palco l'intero staff tecnico azzurro.

Spalletti: "Buonasera a tutti. Impatto con la tifoseria? l più grandi rinforzi che possiamo ricevere da questo calciomercato è la possibilità di riavere allo stadio Diego Armando Maradona i nostri tifosi. A volte può sembrare una presenza troppo opprimente quella dei nostri tifosi, ma non è così. Loro ci stimolano tutte le volte a dare sempre il meglio e quindi li vogliamo al nostro fianco".

21.21 - Inizia l'evento. Prende parola Lombardo: "Cominciamo col nostro leader, facciamo entrare sul palco Luciano Spalletti!"

21.10 - Si riempie la piazza di Dimaro per l’arrivo della squadra: ovviamente stanno accedendo solo i prenotati e forniti di green pass

20.35 - Tifosi già in fila ai controlli per poter accedere alla piazza

In Piazza Madonna della Pace, a Dimaro, tra poco andrà in scena la presentazione della squadra 2021/22. Quest'anno tifosi, per assistere all'evento classico del ritiro azzurro, si dovuti munire di prenotazione per via delle restrizioni Covid.