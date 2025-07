Lucca vale oro! Cds: "Richiesta Udinese è troppo alta per il Napoli"

Lorenzo Lucca avanza verso Napoli. Ma la trattativa non è ancora vicina alla conclusione anche perché l'Udinese fissa un prezzo elevato per il Napoli. Ne parla il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola che ricorda quanto anche la richiesta del Liverpool per Nunez sia alta: 40 milioni. Dunque trattative in corso e riflessioni da parte del club azzurro prima di prendere una decisione per il ruolo di centravanti. Il Napoli cerca un altro attaccante con Simeone che andrà via e Raspadori ancora in bilico. Lucca ha segnato 12 gol nell'ultimo campionato e piace molto anche per le sue caratteristiche tecniche e la sua fisicità, la sua capacità di difendere palla e far salire la squadra.

"I contatti con l’Udinese sono ripresi e ieri è anche venuta fuori una prima valutazione comprensiva di bonus: 40 milioni. Una richiesta che il Napoli ritiene elevata, senza però escludere la possibilità di trattare. Anzi: i negoziati sono nel pieno, con l’obiettivo di limare ovviamente verso il basso, forti del gradimento di Lucca. L’intesa con il giocatore, titolare di un ingaggio fino al 2028 inferiore al milione, è raggiungibile chiacchierando sull’onda della reciproca apertura", si legge sul quotidiano oggi in edicola. Dunque, per il ruolo di centravanti bisognerà attendere ancora qualche giorno.