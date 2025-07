Clamoroso Osimhen: ha staccato tutto e non comunicherà nulla fino al 10 luglio

Il prestito annuale al Galatasaray è scaduto ieri e da oggi Victor Osimhen è tornato a essere virtualmente del Napoli, in attesa di novità sul futuro che però non arriveranno a breve. Non prima di una decina di giorni. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, l'attaccante nigeriano è partito per le vacanze in Nigeria e non ha intenzione di pensare al futuro. Ecco perché ha staccato tutto. L'Al-Hilal può tornare alla carica ma lui ora ha scelto di rilassarsi e dunque di futuro se ne parlerà solo più avanti. E fino al 10 luglio non comunicherà alcuna decisione.

S’è preso ancora dieci giorni. "Ma il Napoli, nel frattempo, lo ha avvisato ufficialmente che se le cose non cambieranno sarà convocato per il raduno del 15 luglio. E poi, ovviamente, in vista della partenza per il ritiro di Dimaro, in agenda la mattina del 17, sarà presa una decisione condivisa. All’appuntamento in sede mancano due settimane da oggi: non poche, ma a pensarci bene neanche troppe". Osi aveva ricevuto un'offerta da 40 milioni a stagione dalla SPL e potrebbe presto accettarla, anche perché l'Al-Hilal tornerà alla carica per il nigeriano che ha scelto di godersi le vacanze e non partecipare al Mondiale per Club.