Quando scadono la clausola e il contratto di Osimhen? Ci sono due notizie

Non ha scadenza la clausola di Osimhen e il contratto, pur scadendo nel 2026, può essere prolungato dal Napoli: questa la doppia notizia che si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola. Oggi Osi è tornato virtualmente al Napoli. Fa parte della rosa. Almeno virtualmente. D'altronde Osi è un separato in casa e si attendono novità sul suo futuro. Ecco perché si prova a fare chiarezza sulla situazione legata al bomber nigeriano che non ha ancora preso nessuna decisione per il suo futuro. Anzi: per ora è in vacanza e fino al 10 luglio non parlerà, ha staccato ogni comunicazione per il momento. "Il Napoli, insomma, non può fare altro che dialogare con l’entourage, lavorare e attendere l’epilogo di questa incredibile maratona.

Che Osi resti, al momento, è fuori discussione, ma il tesoro da 75 milioni rappresentato dal valore della clausola rescissoria è un bene congelato, virtuale fino a quando non sarà ceduto. Il suo contratto scadrà il 30 luglio 2026, ma il club di De Laurentiis ha blindato la propria posizione prima del trasferimento al Gala, fissando a proprio favore l’opzione automatica di rinnovo fino al 2027. Non ancora esercitata, sia chiaro. Anche perché la clausola sarà valida per l’intera sessione estiva di mercato", si legge sul quotidiano oggi in edicola.