RILEGGI LIVE - Verona-Napoli 1-2 (14', 71' Osimhen, 77' Faraoni): espugnato il Bentegodi, Hellas ko!

16.59 - FINISCE QUI

97' - Ammonito Faraoni per un tocco evidente col braccio.

94' - Costretto al cambio l'attaccante del Napoli: dentro Ghoulam al suo posto.

93' - Problemi fisici per Petagna che si tocca il flessore e si accascia a terra.

90' - Vengono concessi 6 minuti di recupero.

90' - Doppia sostituazione per il Napoli: escono Osimhen e Fabian ed entrano Petagna e Zielinski.

90' - Triplo cambio per Tudor: fuori Ilic, Barak e Tameze e dentro Cancellieri, Hongla e Casale.

89' - TRAVERSA DI MARIO RUI! Elmas scarica sulla sinistra per il portoghese che rientra sul dentro e fa partire una grande conclusione che si stampa sulla traversa.

87' - Di Lorenzo mette al centro per Elmas, che devia ma trova l'ottimo riflesso di Montipò. Altro tentativo dello stesso Di Lorenzo, palla sull'esterno della rete.

85' - Altro giallo in casa Hellas: ammonito Ilic per un brutto fallo su Di Lorenzo.

83' - VERONA IN DIECI! Secondo giallo per Ceccherini che viene ammonito per la seconda volta dopo un tocco di mano.

81' - Caprari manda Tameze sul fondo, ora è monologo Hellas. Di Lorenzo è bravo a chiudere.

77' - GOL DEL VERONA! Caprari punta Di Lorenzo e serve col tacco Tameze. Cross perfetto del centrocampista per Faraoni che stacca più in alto di tutti e di testa batte Ospina.

74' - Altra azione del Napoli. Palla su Osimhen, che col tacco cerca Insigne ma sbaglia la misura del suggerimento.

71' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIII! Dormita difensiva di Ceccherini che sugli sviluppi di un fallo laterale si perde completamente Di Lorenzo. Il terzino entra in area e appoggia per Osimhen che a due passi dalla porta realizza la doppietta.

69' - Altro ammonito in casa Hellas: punito Ceccherini per un calcione su Elmas.

68' - Cartellino giallo per Gunter per una trattenuta su Osimhen.

65' - Siamo arrivati a 25 minuti dal termine della sfida, tanta intensità e poco ordine in questa ripresa.

62' - Doppio cambio per il Napoli: fuori Lozano e Politano e dentro Elmas e Insigne.

60' - Intanto Spalletti prepara una doppia modifica sulla trequarti.

56' - Rientra in campo il nigeriano che però si tiene ancora il braccio.

55' - Osimhen viene accompagnato fuori, ancora dolorante.

54' - Duello Osimhen-Gunter, il nigeriano ha la peggio e resta a terra. Gioco di nuovo fermo, problemi a una spalla per l'attaccante.

53' - Si rialza Ospina che accusa ancora un forte dolore alla mano ma stringe i denti.

50' - Mischia nell'area di rigore del Napoli, scontro Ospina-Ceccherini. Resta a terra il portiere colombiano, in campo lo staff sanitario azzurro.

47' - Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi ventidue che hanno concluso il primo tempo.

16.07 - INIZIA IL SECONDO TEMPO

15.50 - Termina qui il primo tempo con gli azzurri avanti 1-0. Decide per ora la rete di testa di Osimhen al 14'.

15.48 - Concesssi 2' di recupero.

40' - FABIAN! Ripartenza dello spagnolo che finta il tiro di sinistro, sterzata e tiro a giro di destro, la palla esce di poco.

38' - Primo cambio nel Verona: esce De Paoli, entra Bessa.

37'- De Paoli si ferma per un problema muscolare al flessore della coscia destra.

34' - Buu razzisti del pubblico veronese nei confronti di Osimhen e Koulibaly, il centrale s'è portato il dito all'orecchio come a dire "non vi sento".

29' - OSIMHEN! Si riprende con Osimhen che parte palla al piede e da posizione defilata tenta il tiro sul primo palo, palla che va fuori.

28' - Gioco interrotto, piovono sulla pista d'atletica del Bentegodi alcuni fumogeni.

22' - FABIAN! Anguissa va via a Ilic sulla destra e crossa basso al centro, dopo una deviazione arriva Fabian con un gran sinistro sul secondo palo, Montipò vola e leva la palla dall'angolino.

20' - FABIAN! Uno due tra Osimhen e Fabian, lo spagnolo tenta il tiro da fuori che viene deviato in angolo.

14' - OSIMHEN!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Politano punta sulla destra Ceccherini e mette al centro un cross perfetto per Osimhen che con un stacco imperioso sul primo palo anticipa Sutalo e insacca!

10' - SIMEONE! Caprari serve in profondità Simeone, che si gira bene ma tira altissimo.

8'- Azione insistita anche da parte del Napoli: no-due tra Politano e Di Lorenzo e cross al centro: sul secondo palo Lozano travolge Sutalo.

3' - Il Verona parte all'attacco: prima conclusione con Tameze dopo un'azione insistita dei gialloblù, ma il suo sinistro viene deviato in angolo.

15.03 - Partiti!

14.56 - Tutto pronto al Bentegodi: Verona e Napoli stanno facendo il loro ingresso in campo.

14.55 - Igor Tudor, allenatore dell'Hellas Verona, a pochi minuti dal match con il Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn: "Barak sta bene, si è allenato da un po' con noi. E' un giocatore importante, vediamo durante la gara come va".

Caprari sta facendo molto bene. Cos'altro deve fare per la Nazionale? "Sta facendo bene da inizio anno. E' una cosa diversa, la differenza la fa il lungo periodo. Deve continuare, deve riconfermarsi oggi, nella prossima partita e fino alla fine. Solo quelli più bravi riescono a mantenere questo livello di prestazioni e gli auguro di continuare così".

14.53 - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, prima della partita sul campo dell'Hellas Verona ha parlato al microfono di Dazn: "Partita fatale? Dipende per che cosa. Fatale per la vittoria del campionato: se non vinci oggi dipende soprattutto dagli altri, mentre se vinci si rimane attaccati e può succedere di tutto. Per quell'obiettivo lì può diventare fatale, per il paradiso in cui ci troviamo ora. Per il resto siamo dentro e dobbiamo rimanere tra le prime quattro squadre perché poi il condominio europeo è fatto di diversi abitanti".

14.45 - Federico Ceccherini, difensore dell'Hellas Verona, prima della sfida col Napoli di Victor Osimhen è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Ci siamo preparati bene tutta la settimana, studiando il gioco del Napoli. Noi ci basiamo sull'uno contro uno. Quando ci sono calciatori come lui dobbiamo cercare di raddoppiarlo. Speriamo di riuscirci".

14.43 - Adam Ounas, esterno offensivo del Napoli, prima della sfida contro l'Hellas Verona è intervenuto al microfono di Dazn: "Pensiamo prima di squadra, poi ognuno il suo. Oggi dobbiamo provare a vincere, dopo la sconfitta di domenica scorsa, ripartendo da zero. Faremo tutto il possibile per vincere".

14.25 - Dalla vergogna a un gesto di umanità. In questi momenti, all'esterno del Bentegodi, nello stesso parcheggio dov'è stato affisso lo striscione che richiamava alle bombe russe su Napoli, si stanno infatti raccogliendo beni di prima necessità per la popolazione ucraina, per le tante persone in difficoltà a causa della guerra.

13.58 - Sono ufficiali le formazioni di Hellas Verona-Napoli, match in programma alle 15 valido per la 29ª giornata di Serie A. Spalletti cambia modulo, passando al 4-3-3. Lozano rimpiazza Insigne dal 1', mentre a destra è confermato Politano con Osimhen prima punta. Un cambio anche a centrocampo, con Anguissa che gioca al lato di Lobotka con Fabian altra mezzala. Confermata la difesa con Ospina tra i pali e la solita linea a quattro: Di Lorenzo, l'ex Verona Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Sutalo; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Barak, Caprari; Simeone. A disposizione: Chiesa, Berardi, Casale, Cancellieri, Bessa, Flakus Bosilj, Coppola, Turra, Hongla, Praszelik, Terracciano Allenatore: Igor Tudor

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Zambo Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Lozano. A disposizione: Idasiak, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Demme, Elmas, Zielinski, Insigne, Ounas, Mertens, Petagna. Allenatore: Luciano Spalletti.

13.15 - Paolo Berizzi, giornalista de La Repubblica che da tempo combatte i neo-fascisti, ha commentato lo striscione vergognoso esposto dai tifosi del Verona contro Napoli: "Guardate questa foto. È lo striscione che gli ultrà neonazisti e razzisti dell'Hellas Verona hanno appeso l'altra sera in zona stadio Bentegodi. Le bandiere di Russia e Ucraina e le coordinate di Napoli. Messaggio: bombardate Napoli. Lo schifo oltre l'orrore", si legge sul suo account Twitter.

13.00 - La guerra fa schifo e utilizzarla per attaccare una città è anche peggio. Ha del vergognoso quanto accaduto a Verona. Gli ultras scaligeri hanno infatti esposto uno striscione particolare, con le bandiere di Russia e Ucraina sopra e le coordinate di Napoli sotto. Bombardate Napoli, potrebbe essere il messaggio che voleva mandare il tifo organizzato gialloblù.

12.00 - Igor Tudor ha convocato 22 calciatori per Hellas Verona-Napoli. Oltre agli assenti già noti (Lazovic, Retsos, Pandur, Dawidowicz e Veloso) fuori anche Lasagna e Frabotta. La bella notizia per gli scaligeri è il rientro di Barak. Di seguito l'elenco completo.

Dovrebbe tornare titolare Anguissa, in coppia con Lobotka, con Fabian inizialmente fuori. L'altro escluso di rilievo dovrebbe essere Lorenzo Insigne, che soffre per la poca fisicità questi incroci con squadre così aggressive e che non è neanche al meglio: spazio dunque a Lozano. Dietro Osimhen potrebbe esserci Elmas, con maggiore fisicità rispetto a Zielinski, anche lui spento nelle ultime gare, ma qui il ballottaggio sembra reggere ancora. A destra Ounas insidia Politano per le maggiori capacità di dribbling e di strappi lunghi prevedendo un duello individuale e lontano dalla porta anche su quella corsia.

Contro il Verona difficilmente puoi prendere l'intera posta in palio solo con la qualità e Spalletti è tornato su un desiderio già espresso più volte, vedere una squadra capace di 'sporcarsi' e usare anche altre caratteristiche: "Siamo meno interessati allo sporco della partita e siamo più orientati alla tecnica ed alla qualità, ma col Verona bisogna dimostrare di avere anche un corpo, andare allo scontro fisico". Ed anche per questo il tecnico del Napoli dovrebbe cambiare anche qualche elemento nell'undici titolare.Spalletti può escludere Insigne, Zielinski e Fabian

"Il tempo delle parole è finito perché una sconfitta oggi a Verona sarebbe fatale. Il risultato di questa gara ci dirà dove saranno rivolti i nostri pensieri". Luciano Spalletti in conferenza stampa trasforma in parole quella che è la sensazione generale che accompagna questa sfida al Verona: un dentro o fuori per continuare a inseguire la vetta anziché rassegnarsi a guardarsi solo dietro. Del resto gli ultimi incroci con i gialloblù sono sempre stati tutt'altro che banali. L'anno scorso il duro ko di Verona ha portato alla rottura definitiva tra Gattuso e De Laurentiis, con il giro di telefonate del presidente per sondare la disponibilità di altri tecnici, ed al ritorno a Napoli è poi arrivato un pareggio che è costata la Champions. Ed anche quest'anno in realtà il Napoli, seppur lanciatissimo in quella fase, ha sofferto le caratteristiche del Verona, che con Tudor porta avanti la filosofia di Juric fatta di aggressività, dinamismo e fisicità nei duelli a tutto campo

