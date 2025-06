Ultim'ora Sancho, il Napoli ha parlato già col giocatore. Ma spunta anche la Juve

Jadon Sancho nel mirino del Napoli ma non solo. Anche la Juve si è mossa per l'attaccante in uscita dallo United reduce dal prestito al Chelsea. Lo riporta la redazione di 'Sky Sport'. Il club bianconero si è inserita nelle ultime ore dialogando più con il Manchester United che con il calciatore.

Si tratta di un profilo che la Juventus voleva anche lo scorso mercato, prima del suo trasferimento al Chelsea. Il Napoli, però, si era già mosso nei giorni scorsi parlando direttamente con il calciatore. Nasce, così, l’ultimo intrigo di mercato tra i due club per il calciatore inglese.