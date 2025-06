Calciomercato Napoli, il borsino: da Ndoye a Milinkovic e Nunez/Lucca, accelerata per il terzo rinforzo

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da ormai 20 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)

Il Napoli prova ad accelerare sul mercato per mettere a disposizione di Conte una buona parte dei rinforzi già per il primo ritiro estivo a Dimaro. Dopo l'annuncio di De Bruyne, probabilmente il più prestigioso di tutta la presidenza De Laurentiis, è arrivato anche quello per il difensore 2004 Luca Marianucci che prenderà il posto di Rafa Marin, non pesando nelle liste come Under, con lo spagnolo che è vicino al Villarreal in prestito oneroso a circa 1,5mln e diritto di riscatto intorno ai 12mln. Il Napoli però va di corsa, l'obiettivo è assicurare a Conte gli acquisti concordati, ma anche con una precisa tempistica per consegnargli gran parte dei rinforzi prima del ritiro di Dimaro. Il più vicino sembrava Yunus Musah: quasi 25mln di euro con i bonus per strappare al Milan il 2002 e completare la mediana dopo l'addio di Billing, ma le richieste del Milan hanno frenato l'affare: il Napoli parte da una base fissa più bassa, non intende superare i 25mln e ad oggi c'è freddezza tra le parti.

La missione in Spagna di Manna non ha portato alla fumata bianca per Juanlu Sánchez, duttile laterale del Siviglia. La trattativa resta in piedi, il Napoli ha trovato un accordo con il classe 2003 ma non vuole spingersi troppo oltre i 15mln di euro, a fronte di una richiesta di 20 milion, ma non c'è fretta anche perché il giocatore è impegnato agli Europei Under 21 e poi avrà diritto alle vacanze. Per l'esterno offensivo il nome di Ndoye è sempre il primo della lista, approvato da Conte anche per la conoscenza del calcio italiana e la crescita dell'ultima stagione in entrambe le fasi: il Napoli sta avanzando col giocatore per poi andare all'assalto del Bologna che tira sul prezzo ma è entrato nell'ordine di idee di cederlo valutando già i sostituti. Più defilati in questo momento i nomi di Lang, già cercato a gennaio, e Chiesa che ha un ingaggio importante, per non parlare di Sancho. Per l'attaccante in crescita le quotazioni di Lucca, come alternativa a Lukaku, considerando la crescita dell'ultimo periodo e le caratteristiche che piacciono molto a Conte. Parallelamente il Napoli però avanza anche per Nunez del Liverpool, ma è un'operazione diversa a livello tecnico ed anche naturalmente economico pur essendo in uscita dai reds. In giornata sono previsti ulteriori contatti con gli agenti per capire i margini dell'accordo sull'ingaggio.

Altra priorità è naturalmente il difensore centrale, un co-titolare da aggiungere a Rrahmani e Buongiorno sulle tante competizioni. Il nome più caldo resta quello di Beukema del Bologna, con cui c'è già l'intesa su un contratto importante da circa 3mln di euro a stagione, ma i rossoblù per ora fanno muro sapendo di perdere già Lucumi che ha una clausola rescissoria. Manna proverà a capire i margini per chiudere prima di approfondire le piste estere, ma Conte gradirebbe la certezza del Bologna. Il Napoli si muove anche in prospettiva: preso il giovane portiere Ferrante, già protagonista in D con la NovaRomentin, anticipando Como e Parma. Potrebbe ricoprire il ruolo di terzo portiere e alternarsi tra prima squadra e Primavera per poter giocare la Youth League. Ma l'obiettivo è anche un dodicesimo di assoluto valore ed il Napoli è tornato su Milinkovic-Savic del Torino che ha una clausola da 19mln di euro per l'Italia ed a Baroni piacerebbe riavere a disposizione Ngonge: lo scambio è possibile. Parallelamente Manna lavora alle uscite, tante tra gli esuberi rientrati, chi non rientra nei piani ed i giovani da piazzare.

Di seguito il riepilogo al 19 giugno ore 7.00

IN ENTRATA

De Bruyne 100% (svincolato)

Marianucci 100% (a titolo definitivo per 9mln, Empoli)

Ferrante 99% (a titolo definitivo per 0,1mln, NovaRomentin)

Ndoye 50% (Bologna)

Lucca 45% (Udinese)

Nunez 35% (Liverpool)

Beukema 30% (Bologna)

Musah 30% (a titolo definitivo per 25mln, Milan)

Juanlu 30% (Siviglia)

Milinkovic-Savic 20% (Torino)

Lang 15% (Psv)

Nusa 10% (Lipsia)

Chiesa 10% (Liverpool)

Bonny 5% (Parma)

Zhegrova 5% (Lille)

David 1% (svincolato)

IN USCITA

Billing 100% (mancato riscatto)

Scuffet 100% (fine prestito)

Okafor 100% (mancato riscatto)

Caprile 100% (riscatto per 8mln, Cagliari)

Natan 100% (diritto di riscatto a 9mln, Betis)

Lindstrom 99%

Hasa 99% (in prestito)

Vergara 99% (in prestito)

Zanoli 99% (a titolo definitivo)

Obaretin 99% (in prestito, Lugano)

Sgarbi 99% (in prestito)

D'Agostino 99% (in prestito)

Vilardi 99% (in prestito)

Cioffi 99% (in prestito)

Ambrosino 99% (in prestito)

Marranzino 99% (in prestito)

Vigliotti 99% (in prestito)

Marchisano 99% (in prestito)

Cajuste 99%

Spavone 99% (in prestito)

Cheddira 99%

Mezzoni 99% (in prestito)

Coli Saco 99% (in prestito)

D'Avino 99% (in prestito)

Iaccarino 99% (in prestito)

Osimhen 90% (a titolo definitivo)

Zerbin 90% (a titolo definitivo)

Popovic 80% (in prestito)

Folorunsho 80% (a titolo definitivo)

Ngonge 80%

Simeone 70%

Mazzocchi 60%

Anguissa 30%

Raspadori 30%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini

DIFESA: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Rafa Marin, Buongiorno, Olivera, Spinazzola, Marianucci

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, Mazzocchi, Hasa, McTominay, Gilmour, De Bruyne

ATTACCO: Politano, Simeone, Raspadori, Ngonge, Neres, Lukaku

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2030 - Marianucci

2029 - Popovic, Rafa Marin, Buongiorno, McTominay, Gilmour

2028 - Di Lorenzo (+1), Raspadori, Zerbin, Ngonge, Cheddira, Neres (+1)

2027 - Lobotka (+1), Rrahmani (+1), Olivera, Mazzocchi (+1) Politano, Lukaku, Anguissa, De Bruyne (+1)

2026 - Osimhen, Simeone (+1), Spinazzola, Juan Jesus

2025 - Contini, Meret

(anni di opzioni a favore del club)