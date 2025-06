Ndoye vuole solo il Napoli! Romano: "Ci sono altri club, ma lui aspetta l'accordo col Bologna"

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 08:30 In primo piano

Dan Ndoye si avvicina sempre di più al Napoli. L'esterno del Bologna è la prima scelta di Conte per le corsie laterali. Le ultime sul canale Youtube del giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano, che aggiorna la trattativa con le ultime. "Giovedì a Milano il Napoli ha incontrato l'agente di Ndoye con cui già c'era un accordo pregresso e il sì del giocatore sul contratto.

Ndoye ha altre proposte dalla Premier e da altri campionati ma aspetta il Napoli e dà priorità agli azzurri in attesa dell'accordo con il Bologna che non c'è ancora. Il Bologna sta già cercando il sostituto. Ndoye vuole Napoli. Bisogna capire se i club si troveranno d'accordo sulle cifre finali dell'operazioni. Nel corso della prossima settimana le parti ne riparleranno per chiudere"