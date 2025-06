Milinkovic-Savic, ci siamo! Romano: "Sì del portiere, accordo a un passo col Torino!"

Oggi alle 07:44

Napoli forte su Milinkovic-Savic del Torino. E' lui il portiere scelto come alternativa di Meret per il futuro. Le ultime sul canale Youtube del giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano, che aggiorna la trattativa con le ultime. "E' l'operazione più avanzate di tutte. Ieri c'è stato un incontro tra i club a Milano. Si è parlato anche di Ngonge. Il Napoli vuole prendere Milinkovic anche per competere ad alti livelli con Meret che ha già rinnovato fino al 2027.

La novità è che il Napoli avanza deciso per il serbo. La cifra di cui i club stanno parlando è 18,5 milioni di euro, leggermente più bassa della clausola. Il portiere ha già detto di sì, è apertissimo al trasferimento. Le parti stanno discutendo della possibilità di inserire Ngonge nella trattativa ma ad oggi sono due operazioni completamente distinte".