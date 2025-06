Ndoye-Beukema, fissato incontro Napoli-Bologna! Sky: per la difesa c’è anche Chalobah

Il Napoli sta intensificando le trattative per Dan Ndoye, esterno offensivo svizzero individuato da Antonio Conte come rinforzo ideale per le corsie d’attacco. Il club partenopeo ha incontrato oggi gli agenti del calciatore. Sebbene non sia stato ancora raggiunto un accordo definitivo sull’ingaggio, le parti sembrano ottimiste sul fatto che la distanza tra domanda e offerta possa essere colmata nei prossimi giorni.

Lunedì, riferisce Sky Sport, è in programma un incontro tra Napoli e Bologna. Il summit potrebbe rappresentare un passo decisivo per sbloccare l’operazione. L'intenzione del club partenopeo sarebbe quella di chiudere l'affare per 30 milioni più il cartellino di Alessandro Zanoli.

Durante il vertice si parlerà anche di Sam Beukema, difensore centrale olandese che piace agli azzurri per rafforzare la linea arretrata. Tuttavia, resta viva anche l’opzione Trevoh Chalobah del Chelsea, profilo che continua a essere monitorato con attenzione dalla dirigenza azzurra. Non sarà però facile - sottolinea l'emittente - convincere mister Maresca a privarsi del difensore. Nell'ultima stagione si contano 33 presenze, con 3 gol e 1 assist per il talento dei Blues.