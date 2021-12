Sky - Insigne-Toronto, si fa sul serio: il dialogo entra nel vivo

Futuro in MLS per Lorenzo Insigne? Stando a quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato di Sky, Fabrizio Romano, nel corso del podcast 'Here we go' - come si legge sul profilo twitter Napoli Report - Toronto sta facendo molto molto sul serio per il capitano azzurro. Il numero 24 del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2022 e i futuro è fortemente in bilico. L’offerta della società azzurra, come ammesso dal procuratore Pisacane, non soddisfa Insigne e le parti stanno continuando a trattare. Intanto Toronto pare stia provando in tutti i modi a corteggiarlo e c’è qualcosa di serio. Non è assolutamente ancora un discorso fatto e completato, ma si sta entrando nel vivo del dialogo.