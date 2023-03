Spalletti a KK: "Diego era Diego, ma Kvara è sulla strada buona! Gollini? Mi ha tranquillizzato. Sull'Eintracht..."

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, sabato dopo la vittoria contro l'Atalanta è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, sabato dopo la vittoria contro l'Atalanta è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "QUesta vittoria è stata il massimo. Ribaltare la frittata dal punto di vista del risultato con questa qualità di gioco è stato il massimo, la squadra ha fatto una grande partita con avversario tostissimo come l'Atalanta, fisicamente il più forte di tutti, ma anche per quanto riguarda la corsa negli spazi aperti. Potevano concedere qualcosa nel palleggio stretto, ma noi abbiamo calciatori diversi. A parte l'agonismo abbiamo girato palla più velocemente, con qualche tocco in meno ma di qualità, al fine poter far male dal punto di vista del ritmo e della velocità.

Poi c'è stata quella roba lì che ci ha fatto vedere Kvaratskhelia, questa volta si può dire che è stato un gol alla Maradona. Il dio del calcio era il dio del calcio, ma Kvara è sulla strada buona. Ha frequenza di tocchi nello stretto, non sai mai dove può andare e ti sdraia per terra, e con la coda dell'occhio può anche assistere a un compagno.