Video Beukema, visite concluse a Villa Stuart: ora subito a Dimaro da Conte

vedi letture

Poco dopo le ore 9 Sam Beukema era arrivato a Villa Stuart, a Roma, per sostenere le visite mediche prima della firma con il Napoli. Le visite si sono concluse verso le 12.30. I tifosi erano lì ad aspettarlo anche all'uscita. Il centrale ha firmato autografi e scattato foto. Altro colpo in arrivo per Conte. Affare concluso con il Bologna a titolo definitivo sulla base di 30 milioni più 3 di bonus. Il giocatore firmerà un contratto di cinque anni. Conte lo aspetta in ritiro a Dimaro dove il Napoli si sta allenando da giovedì.

Il Napoli ha sempre messo Sam Beukema in cima alle proprie idee per la difesa. Anni 26, da due anni in Italia, l'olandese è cresciuto tanto ed è diventato in poco tempo leader del Bologna, con cui ha disputato anche la Champions League. Ottime stagioni sia con Thiago Motta che con Italiano. Rendimento costante. Qualità indiscusse. Il Napoli non ha mai avuto dubbi. Il difensore andrà a completare la batteria dei centrali di Conte oltre a Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus e Marianucci, ultimo arrivato dall'Empoli.