Spalletti non ha fatto nessun nome ad ADL, tranne uno

Il Napoli è alla ricerca di un esterno sinistro. Da troppo tempo, Luciano Spalletti, consapevole di questa mancanza che il club si trascina da anni, spinge perchè questa mancanza venga sanata. Tante discussioni, fitto dialogo con la dirigenza, indicazioni sui profili che dovrebbero andare a completare l'organico da parte del tecnico che si appresta a iniziare la sua avventura in azzurro.

Priorità quella dell'esterno mancino, che Spalletti si aspetta di ricevere presto in regalo da De Laurentiis. Se per tutti gli altri ruoli si è parlato di caratteristiche e non di nomi, in questo caso la volontà espressa dal tecnico al club è stata chiara: su quella corsia vorrebbe Emerson Palmieri. Resta da capire se ci saranno le possibilità di arrivare al laterale del Chelsea, ma Luciano la sua scelta l'ha fatta da tempo.