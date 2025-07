Svolta Osimhen? CdS: ha accettato il Galatasaray! Pool di sponsor per pagare clausola

Victor Osimhen ha scelto: vuole restare al Galatasaray. Dopo mesi di incertezze, il futuro dell’attaccante nigeriano sembra finalmente indirizzato, con il club turco pronto a tentare l’assalto decisivo. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centravanti ha comunicato al Galatasaray la sua intenzione di proseguire l’esperienza in Turchia, dove è stato accolto come un re e ha ritrovato entusiasmo. Il Napoli, però, non è disposto a trattare: per lasciarlo partire servirà l’intero ammontare della clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Nessuno sconto, nessuna formula alternativa.

Il club partenopeo resta vigile e, se l’operazione non dovesse concludersi entro il 15-17 luglio – quando inizierà il ritiro precampionato a Dimaro – il nigeriano sarà convocato regolarmente e si metterà a disposizione di Antonio Conte. Nonostante ciò, filtra ottimismo: secondo il quotidiano, ci sarebbe un pool di sponsor pronto a sostenere economicamente il Galatasaray per sbloccare l'affare. Osimhen, dal canto suo, non vuole rinunciare ai 12 milioni annui d’ingaggio, elemento che ha raffreddato altre piste, in primis quelle inglesi.