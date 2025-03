Tocca a Gilmour! Conte punta su geometrie e qualità: c'è da migliorare la costruzione di Como

Billy per Billing. Dovrebbero essere la qualità e le geometrie a spuntarla sulla presenza scenica, cioè atletica e nel gioco aereo, del collega. Lo scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando della scelta di Antonio Conte per la sfida odierna contro l'Inter capolista. Dovrebbe quindi toccare a Gilmour, al fianco di un altro direttore di gioco come Lobotka:

"Gilmour al posto di Anguissa, alla destra di Lobotka, è un’idea di passo più svelto nei duelli con le mezzali dell’Inter, ma anche un validissimo sostegno in costruzione, fase che soprattutto a Como, in un secondo tempo pessimo, ha lasciato davvero molto a desiderare. Conte punta sul cervello ma non solo: Billy è un tipo tosto, sguardo lungo e intensità scozzese, prezioso in fase difensiva e dunque un equilibratore. Forse gli manca un po’ di ritmo, quello sì, considerando che l’ultima da titolare l’ha giocata nei quarti di Coppa Italia con la Lazio all’Olimpico, il 5 dicembre".