70mln per il doppio colpo dal Bologna: ADL prepara l'affondo

Non solo Ndoye. Il Napoli studia il doppio colpo dal Bologna. Ovvero lo svizzero più Beukema, il preferito per la difesa. Affare che sta per entrare nel vivo. Anzi, doppio affare, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Nel calcio nulla è certo. Al momento la valutazione economica è elevata: per Ndoye, il Bologna chiede 40 milioni. Per il centrale: 25-30. Dunque, una settantina di milioni per entrambi. Tanti, troppi per il Napoli. Si valuta anche l'inserimento di una contropartita che può essere Alessandro Zanoli, rientrato dal prestito al Genoa e gradito a Italiano".