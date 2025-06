Osimhen: “Arabia? Molti club su di me, ma ora penso solo alle vacanze e a divertirmi”

vedi letture

Il futuro di Victor Osimhen resta uno dei temi caldi del mercato estivo. Mentre il Galatasaray continua a coltivare il sogno di riportarlo in Turchia, al momento non si registrano sviluppi concreti. La vera insidia per i turchi, però, arriva dall’Arabia Saudita, perché la storia tra la punta di proprietà del Napoli e l'Al-Hilal non è ancora finita. Il club della Saudi Pro League non ha abbandonato la pista e, nonostante un primo tentativo non andato a buon fine, si prepara a rilanciare.

Proprio Osimhen, il diretto interessato, ha parlato dei rumors sugli interessi provenienti dall'Arabia in una lunga intervista rilasciata al canale YouTube di Daddy Freeze: "Sai, questo è quello che succede quando finisce la stagione e poi iniziano le trattative per il trasferimento estivo. Ci sono tanti club che mi vogliono, ma in questo momento mi sto concentrando sulle vacanze per divertirmi. Mentre mi diverto, ricordo la mia stagione con Galatasaray. Guardo i gol che segno, vedo i miei errori. Questo mi ha davvero aiutato a crescere sia come calciatore che come uomo”.