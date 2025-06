Arriva Milinkovic-Savic? Moretto: "Operazione in chiusura! I dettagli"

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 17:11 In primo piano

Non solo il rinnovo di Alex Meret, il Napoli va forte su Vanja Milinkovic-Savic per la porta. L'estremo difensore del Torino ha una clausola da 20 milioni di euro, ma il club azzurro si sta avvicinando alla buona riuscita dell'operazione con un'offerta da 18 milioni.

Anzi, l'affare sarebbe addirittura in chiusura, stando a quanto riferito dall'esperto di mercato Matteo Moretto: "Vanja Milinković-Savić in chiusura dal Torino per circa 18 milioni di euro", le parole scritte dal giornalista tramite il suo account X.