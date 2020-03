Tutti i record che Ciro può battere

di Antonio Gaito - Dries Mertens sarà Ciro a vita. In attesa della formalizzazione e dell'annuncio, la stretta di mano di ieri all'Hotel Vesuvio tra De Laurentiis ed il belga assicura al pubblico del San Paolo di poter invocare il nome del giocatore che più ama fino al 2022, probabilmente per l'ultimo rinnovo della sua carriera. Non sarebbe male annunciare la firma al momento del record di gol, che tutti si augurano possa arrivare già dalla prossima gara con l'Inter. In ogni caso Mertens, oltre al record di gol in azzurro, in due stagioni potrebbe riscrivere tantissimi primati della storia del club azzurro ed in altri eventualmente garantirsi di staccare anche Insigne in caso di permanenza anche del capitano.

Record di gol in azzurro - Al di là dell'imminente record di marcature, Mertens in due stagioni potrebbe consolidare il record anche da un ritorno di Lorenzo Insigne, qualora il capitano seguisse la strada del belga continuando a lungo la carriera in maglia azzurra.

Marek Hamsik - 121

Dries Mertens - 121

Diego Armando Maradona - 115

Attila Sallustro - 108

Edinson Cavani - 104

Antonio Vojak - 103

José Altafini - 97

Careca - 96

Gonzalo Higuaín - 91

Lorenzo Insigne - 86

Record di gol in campionato - In due stagioni il belga potrebbe diventare anche il miglior marcatore per quanto riguarda la storia dei goleador in campionato. 16 le reti che lo superano dai 106 di Sallustro. Non un'impresa per uno delle qualità di Mertens siglare almeno 8 gol nei prossimi due campionati

Attila Sallustro 106

Antonio Vojak 102

Marek Hamsik 100

Dries Mertens 90

Diego Armando Maradona 81

Edinson Cavani 78

Careca 73

José Altafini 71

Gonzalo Higuaín 71

Luís Vinício 69

Presenze in tutte le coppe europee - Con altre due stagioni in azzurro, Mertens potrebbe diventare anche l'azzurro più presente di sempre nelle competizioni europee. 15 le presenze che lo separano da Hamsik (diventeranno 14 dopo la gara di Barcellona), ma se il Napoli dovesse quantomeno centrare l'Europa League, potrebbe recuperarne la metà passando il girone o balzare già in vetta arrivando in fondo al torneo.

Marek Hamsik 80

José María Callejón 68

Dries Mertens 65

Lorenzo Insigne 59

Christian Maggio 53

Kalidou Koulibaly 49

Raúl Albiol 44

Allan 42

Faouzi Ghoulam 39

Antonio Juliano 39

Reti in tutte le coppe europee - In questo caso il primato già gli appartiene e, come per il discorso sul record di reti assolute, potrebbe consolidare il vantaggio su Insigne e tutti gli altri in caso di lunga permanenza in azzurro.

Dries Mertens 26

Edinson Cavani 19

Marek Hamšík 16

José Altafini 15

Gonzalo Higuaín 15

Lorenzo Insigne 15

José María Callejón 12

Cané 10

Arkadiusz Milik 9

Careca 8

Record di presenze in azzurro - In questo caso Mertens non può raggiungere la vetta. Anche con altri due anni in azzurro, Hamsik resterebbe in vantaggio di 3 stagioni ad una regolarità che pochi altri hanno avuto. Il belga, con altre due stagioni da 46-48 partite come le ultime, può puntare comunque a superare Callejon, sfondando il muro delle 400 gare e salendo fino al quarto posto.

Marek Hamšík - 520 (12 stagioni)

Giuseppe Bruscolotti - 511

Antonio Juliano - 505

Moreno Ferrario - 396

José María Callejón - 336 (7 stagioni)

Lorenzo Insigne - 334 (9 stagioni)

Ciro Ferrara - 322

Dries Mertens - 309 (7 stagioni)

Christian Maggio - 308

Paolo Cannavaro - 278