Tuttosport - Juve su Milik: partiti i contatti, per Sarri ed il club è il 9 ideale per affiancare CR7

La Juventus è su Arek Milik, scrive quest'oggi il quotidiano Tuttosport, vicino alle vicende bianconere, con tanto di apertura in prima pagina. Sarri conosce benissimo l'attaccante classe '94, che ha esperienza in serie A ed in Europa, e soprattutto non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2021. Per questo i dirigenti juventini hanno iniziato a sondare l'opportunità. Quello per il polacco però è più di un sondaggio, anche se l'emergenza sanitaria non permette di incontrarsi.

IL NAPOLI TRATTERA' CON LA JUVE? - Si capirà più avanti se l'affare può andare in porto, anche perché - a differenza di quanto accadde con Higuain con la clausola - Milik è in scadenza ma non è un parametro zero e bisognerà accordarsi col Napoli. L'unica certezza - si legge - è che la pista è concreta e la Juve vorrebbe affiancare una punta Under 30, abile di testa e nelle sponde, a Cristiano Ronaldo, ma comunque capace di incidere anche dalla panchina alternandosi con Dybala e più facile da raggiungere rispetto ad Icardi e Gabriel Jesus.