TvLuna - James obiettivo reale: ha già detto sì! Problema ingaggio superato, si tratta col Real

James Rodriguez obiettivo reale per il Napoli. Lo assicura Carlo Alvino, volto di TvLuna, che su Twitter cerca di fare il punto sulla trattativa per il colombiano classe '91 del Real Madrid: "James Rodriguez è un reale obiettivo del Napoli. Si susseguono i contatti. L’ingaggio, allungato, rientra nei parametri. Il calciatore ha già detto sì, anche all’eventuale prestito. Al momento, secondo me, strada percorribile".

