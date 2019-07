UFFICIALE - Ecco la prima giornata, il Napoli inizierà sul campo della Fiorentina

Il Napoli ha scoperto il primo avversario della nuova stagione. Il campionato degli azzurri partirà in trasferta - come richiesto dalla società alla Lega per le prime due giornate - sul campo della Fiorentina.

Questa la prima giornata:

Cagliari-Brescia

Fiorentina-Napoli

Hellas-Bologna

Inter-Lecce

Parma-Juve

Roma-Genoa

Sampdoria-Lazio

Spal-Atalanta

Udinese-Milan

Qui il live del sorteggio del calendario