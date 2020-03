UFFICIALE - Follia Uefa: niente stop alle coppe e riunione annunciata al 17 marzo

Dopo i primi casi di positività tra i giocatori, l'emergenza Coronavirus si sta facendo sempre più dura da fronteggiare. Anche in Europa, dunque, si va verso la sospensione dei campionati o, in alcuni casi, verso la disputa a porte chiuse. La situazione è estrema, complicatissima, eppure dall'UEFA continuano a fare orecchie da mercante. E ancora nessuna decisione è stata presa.

IL COMUNICATO - Si attendeva un comunicato dall'UEFA ed è arrivato, al di là di ogni ignoranza: sono state confermate le partite di Europa League in programma per stasera, che dunque si svolgeranno regolarmente. Per la Champions League la decisione sarà presa martedì prossimo, il 17 marzo, quello che dovrebbe essere il giorno di vigilia di Barcellona-Napoli: una decisione sullo svolgimento di Champions, Europa League ed Europei sarà presa solo in quell'occasione, quando ci sarà una videoconferenza al riguardo.

In the light of ongoing developments in the spread of Covid-19, UEFA has invited various stakeholders to discuss European football’s response to the outbreak.



Discussions will include all domestic and European competitions, including UEFA EURO 2020.



Full statement: