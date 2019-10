UFFICIALE - I convocati per il Salisburgo: out Mario Rui e Ghoulam! Lozano recuperato

Napoli senza terzini sinistri in Austria. Sono stati resi noti i convocati per la trasferta di Salisburgo e in Champions League Carlo Ancelotti dovrà fare a meno sia di Mario Rui che di Ghoulam. Assenti anche Hysaj e Maksimovic, mentre a differenza degli altri precedenti in Europa c'è anche Gaetano nell'elenco dell'allenatore di Reggiolo.

I convocati (in ordine alfabetico): Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Malcuit, Manolas, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski.