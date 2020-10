UFFICIALE - Nove casi di Covid per l'AZ! Giovedì prossimo sfiderà il Napoli in EL

Il Covid-19 colpisce anche l'AZ, avversaria del Napoli in Europa League. Oggi sono stati rilevati nove positivi: tre dipendenti e sei giocatori, due delle giovanili e quattro della prima squadra. Il club per privacy non ha rivelato i nomi. Le persone in questione sono già in isolamento. Una notizia che potrebbe condizionare la partita del 22 ottobre al San Paolo contro il Napoli.