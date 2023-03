UFFICIALE - Serie A, Kvara MVP di marzo! E' il primo a vincere il premio per tre volte (due di fila) in stagione

Nel mese di marzo, per la terza volta in stagione, Khvicha Kvaratskhelia vince il premio di calciatore del mese assegnato dalla Lega Serie A

Nel mese di marzo, per la terza volta in stagione, Khvicha Kvaratskhelia vince il premio di calciatore del mese assegnato dalla Lega Serie A. E' addirittura la terza volta che a trionfare è la stella georgiana del Napoli, la seconda consecutiva dopo quella del mese di febbraio, ed è il primo giocatore di Serie A a riuscirci. Di seguito il comunicato della Lega:

"Il premio EA SPORTS Player Of The Month di marzo è stato assegnato al calciatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli - Milan, in programma domenica 2 aprile 2023 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.