Venezia-Napoli 1-0, le pagelle: Lucca e Rrahmani, che errori! De Bruyne flop, Alisson una furia
Meret 6 - Incolpevole sul gol dei lagunari, al 70’ salva con i piedi sul tiro ravvicinato di Rrahmani.
Beukema 5,5 - Ritorna titola e qualche meccanismo risulta ancora da oliare. Esce per dare più spinta offensiva. Dal 63’ Politano 5,5 - Incapace di graffiare.
Rrahmani 4,5 - Sfiora il secondo gol consecutivo dopo quello in Spagna, salva Adams. Sull’azione del gol, un errore che davvero non è da lui.
Badiashile 5,5 - Terza gara di fila per il difensore francese che mostra qualche sbavatura, soprattuto nella gestione del pallone. Bravo a salvare su un errore di Spinazzola.
Di Lorenzo 5,5 - Poca spinta per il capitano, che a inizio della ripresa passa a fare il braccetto ma non trova l’effetto sorpresa.
Gilmour 5 - Un errore al 18’ che avvia una ripartenza pericolosa. In generale, gioca sotto ritmo come tutto il Napoli. Dal 54’ De Bruyne 4,5 - Va diretto sul dischetto, questa volta, ma tira male. Per il resto, non pervenuto.
Lobotka 5,5 - Spesso non trova alternative quando alza la testa per impostare, ma anche lui gira a un ritmo più basso rispetto alle abitudini. Va vicino al gol nell’assalto finale.
Spinazzola 5 - Prova a dare un pochino di spinta ma non ha lo sprint dei giorni migliori. Nel secondo tempo perde pure un pallone che poteva costare caro.
McTominay 5 - Ancora in posizione avanzata, ma resta un pochino isolato. Quando parte così alto, rischia di essere prevedibile. Mura un tiro a colpo sicuro di Alisson.
Giovane 6 - Confermato da Allegri risponde bene. Ci prova al 26’ da fuori, poi al 35’ mette una gran palla per Lucca che la liscia. Dal 54’ Alisson 7,5 - Subito una sgasata per mettere in porta Hojlund, murato sulla linea da Juan Jesus. Recupero straordinario al 70’ per rallentare il Rrahmani del Venezia. Ci prova in tutti i modi.
Lucca 4,5 - Ritrova una maglia da titolare, ma non parte bene. Al 35’ liscia un pallone al centro dell’area di rigore davvero clamoroso. È lui ad avviare l’azione del gol del Venezia con una brutta palla persa.
Dal 54’ Hojlund 6 - Ha subito un’occasione, ma Juan Jesus è più cattivo di lui. Al 64’ sbaglia la misura del diagonale. Si conquista il rigore.
Allegri 4 - Un primo tempo orribile, poi la frittata d inizio ripresa. Una squadra che ora è davvero in grossa difficoltà e lui non ha dato risposte.
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