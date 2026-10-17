Venezia-Napoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Nicola e Allegri
Sono ufficiali le formazioni di Venezia-Napoli, anticipo della 7ª giornata di Serie A. Allegri fa diversi cambi dopo la sconfitta in Champions League e in vista del prossimo match europeo di martedì contro il Bodo/Glimt. Tra i pali torna Meret, nella difesa a tre si rivede Beukema, all'esordio stagionale, completano il pacchetto aretrato Rrahmani e Badiashile. Sule fasce Di Lorenzo e Spinazzola, doppio play in mediana Lobotka-Gilmour. In avanti chance dal 1' per Lucca con alle spalle Giovane e McTominay.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Haps; Yeboah, Adams. All. Nicola.
A disposizione: Montipò, Gomes Furtado, Mazzocchi, Mohammed, Sagrado, Berardi, Dagasso, Fanne, Helgason, Lisman, Panada, Fernández, Lauberbach, Albion Rrahmani.
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, Gilmour, Spinazzola; Giovane, McTominay; Lucca. All. Allegri.
A disposizione Contini, Milinkovic-Savic, De Bruyne, Marin, Olivera, Hojlund, Politano, Alisson Santos, Marianucci, Lang, Anguissa.
Serie A Enilive 2026-2027
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