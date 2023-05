VIDEO - Cena Scudetto con la squadra e Spalletti: l'idea è stata di Edo De Laurentiis

Il vice presidente del Napoli Edo De Laurentiis ha riunito tutta la squadra insieme allo staff azzurro e Luciano Spalletti a cena per festeggiare il terzo scudetto.

Il vice presidente del Napoli Edo De Laurentiis ha riunito tutta la squadra insieme allo staff azzurro e Luciano Spalletti a cena per festeggiare il terzo scudetto. Scelta come location "Magnolia", noto ristorante di Chiaia. Tantissimi tifosi presenti all'esterno del locale, nonostante la location sia rimasta segreta fino all'ultimo per motivi di privacy e di ordine pubblico. Di seguito le immagini.