Adani: "Il Napoli è una grande squadra e deve giocare sempre come sabato"

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Lele Adani ha parlato a Viva el Futbol del Napoli di Allegri e dell'ultima prova contro il Frosinone: "Col Frosinone è quella giusta, andrebbero giocate tutte così le partite nel 2026, con recupero alto e attacco anche in vantaggio. E' stata l'unica partita fatta bene dal Napoli quest'anno e non era facile, attenzione. Il Napoli ha giocato una partita da grande squadra essendo una grande squadra. Ma nel sistema di gioco tante letture non sono corrette. Non è stato un sistema spregiudicato. Allegri ha tolto un centrocampista e ha messo un difensore in più, tre centrali puri.

E i quinti erano difensori. Quindi i difensori erano cinque. L'equilibrio lo ha rotto De Bruyne, che ha fatto due ruoli in uno. Il Napoli ha vinto per mentalità e per KDB, non per il modulo. Allegri col Frosinone è stato addirittura più prudente, altro che spregiudicato. Ma la mentalità è cambiata".