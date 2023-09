Ag. Jorginho su Natan: “Forte e di prospettiva. Nel modo di giocare simile a Thiago Silva”

"Il presidente è sempre molto bravo a pescare questi giocatori di prospettiva, penso che Natan al Napoli farà molto bene".

Joao Santos, agente di Jorginho, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli: “De Laurentiis è molto bravo, portare una squadra dalla Serie C a vincere lo scudetto non è facile.

Sul passaggio di Jorginho al Napoli: “A convincerlo fu il direttore sportivo Bigon, che lo conosceva molto bene e mostrò il progetto del Napoli. Ha fatto molto bene nei quattro anni giocati in azzurro.

Il futuro di Jorginho? Quest’anno resta all’Arsenal, poi non possiamo sapere cosa accadrà la prossima stagione. Per ora è concentrato a giocare con i Gunners due competizioni molto importanti come Premier e Champions League.

Jorginho dispiaciuto della mancata convocazione di Spalletti? La caratteristica di Jorginho è unica e serve a tutte le squadre del mondo. Quando il mister avrà bisogno di quella caratteristica chiamerà Jorge.

Natan? Giocatore forte, di grande prospettiva in Brasile. Il presidente è sempre molto bravo a pescare questi giocatori di prospettiva, penso che Natan al Napoli farà molto bene. Per me è molto simile a Thiago Silva per il modo di giocare.

Possibile ritorno in Italia di Jorginho? L’Italia sta sempre nel nostro cuore, mai dire mai. Se c’è una squadra italiana che ha bisogno di Jorge e della sue caratteristiche vedremo cosa accadrà.

Jorginho accetterebbe la Juve? Nel calcio moderno non si può dire se si giocherà in una squadra o nell’altra. Possiamo parlare con tutte le squadre che cercano un giocatore con le sue caratteristiche”.