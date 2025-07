Podcast Fedele: "Rosa rinforzata ma manca tassello per il salto di qualità"

Il direttore Enrico Fedele è stato ospite di Calciomercato e Ritiri, trasmissione di TMW Radio. E ha parlato del mercato del Napoli: "Manca il tassello. Ha speso 100 mln e non ha risolto il problema. Occorre un esterno che fa i gol. Ha vinto il campionato come sappiamo, anche un po' regalato. E' mancato chi accompagnava il goleador. Chi lo fa ora? Per Ndoye vogliono 40 mln, siamo all'eccesso proprio. Manca questo attaccante esterno. Lang è un peperino e ha fatto 11 gol in Olanda, a destra sappiamo, allora che fare? Se Ndoye vale 40, allora quanto vale Lookman? Il profilo ideale, lo ripeto, è Lookman, ma lo dovevi prendere un mese fa.

Sterling? Siamo il cimitero degli elefanti. Alla fine ora devi puntare su Ndoye. Il Napoli ha rinforzato la rosa ma non ha messo il tassello ideale per fare il salto. Il Napoli incassando i soldi di Kvara, chiudeva il bilancio con -40 mln. Lo scorso anno ha speso 150 mln di euro e non ha ricavato nulla dagli altri giocatori. E li stanno dando in prestito. Ora con i soldi di Osimhen avranno un utile di 35 mln. Una volta il Napoli con certi giocatori riusciva a fare plusvalenze, creando un portafogli di almeno 150 mln, che ora ha speso".

Poi un pensiero sul Bologna: "Hanno uno dei più bravi ds in circolazione. C'è l'inversione nel calcio italiano, ora siamo il cimitero degli elefanti. Tranne ADL e pochi altri, il calcio è in mano ai fondi. Anche il Bologna ha cambiato traiettoria. Le squadre si fanno in base al business e non in base alle esigenze reali. Il calcio è schiavo delle televisioni".