Improta: "Arezzo? Critiche eccessive, si può anche perdere la prima amichevole"

Gianni Improta, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “In questi giorni ho sentito un po’ di lamentele per la sconfitta con l’Arezzo, ma io sono contento che sia andata così invece perchè so cosa si fa nei primi giorni di ritiro. Si cerca di assemblare i nuovi innesti per farli entrare in un contesto nuovo. Non mi sono affatto preoccupato anche perchè abbiamo visto come il Napoli abbia subito i goal. Catanzaro? Ci sono stato venti anni, 4 da calciatore e 16 tra allenatore e dirigente. Polito sa il fatto suo, sa mettere insieme i calciatori che sceglie. Sarà una bella prova per il Napoli”.