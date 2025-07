Cons. Simeone non ha dubbi: "Euro 2032 al Maradona, non ci sono valide alternative"

A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" è intervenuto Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli: "De Laurentiis ha presentato uno studio di fattibilità, gli faccio i migliori auguri. La conferenza dei servizi della zes deve dare il via libera ed ho qualche dubbio. La zes è una struttura importantissima, sono aree in cui si possono trovare benefici superando qualche ostacolo di natura burocratica. Chi presenta progetti ha diritto anche a qualche sgravio fiscale ed è tanta roba.

Oggi è un giorno importante per lo stadio Maradona e sono in trepidante attesa perché i tecnici, gli esperti ed i funzionari di Euro 2032 stanno discutendo. C'è quindi un sopralluogo allo stadio, stanno facendo delle verifiche. Abbiamo già in atto i primi interventi sul terzo anello che costerà 10 milioni di euro e che pagheremo noi, ma oggi. sarà una giornata spartiacque per decidere quelle che saranno le scelte future della ristrutturazione del Maradona.

Non si ragiona proprio su uno stadio diverso dal Maradona per ciò che concerne Euro 2032.

Sono tifosissimo del Napoli, sarebbe una cosa enorme ed importantissima avere due strutture enormi ed importantissime nella nostra città anche perche ci permetterebbe di sviluppare un'area diversa della nostra città, la mia perplessità nasce dal fatto che prima di tutto per fare uno stadio lui parla di 250miliomi per un impianto che dovrebbe contenere 60mila spettatori e mi sembra un budget ridotto. Per ristrutturare il Maradona si parla di 200milioni, se si parte da zero i costi credo siano diversi. Vero pure che De Laurentiis fa miracoli, ció che tocca diventa oro, ma il budget mi sembra poco".