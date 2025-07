Agostini: "Sterling può fare ancora la differenza. Lucca? Acquisto azzeccato"

“Lukaku, Lang e Lucca sono già tre pedine importanti per garantire una buona fase realizzativa al Napoli, ma ci metterei anche Raspadori che è un altro calciatore d’attacco che Conte può utilizzare in vari modi. Il Napoli – ha detto l’ex attaccante di Napoli, Roma e Milan e dirigente del Cesena Massimo Agostini a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli sempre- speciale Dimaro su Marte'- sta operando molto bene sul mercato, sta chiudendo buchi importanti. Lucca è poderoso nel gioco aereo, sa far salire la squadra, non penso che prenderà il posto di Lukaku.

Lucca negli ultimi metri è un calciatore importante, è molto cresciuto negli ultimi anni, penso che sia un acquisto azzeccato per affrontare le varie competizioni col Napoli. Lang è un calciatore estroso, ma da valutare in serie A, perché il nostro campionato è diverso da quello a cui era abituato il belga. Per l’ala sinistra Ndoye conosce già il nostro campionato, ma Sterling ha ancora 3-4 anni di buon livello, ha fatto campionati importanti, potrebbe dare un ulteriore valore alla fascia sinistra del Napoli, ha accelerazioni rilevanti e soprattutto in fase realizzativa difficilmente sbaglia. Negli ultimi anni è calato nel rendimento, ma resta un calciatore di valore”.