Conte idea per il Milan? Pellegatti: "C'è già la sua ombra! Amorim non fa progressi"

Pellegatti mette in dubbio il progetto Amorim al Milan: pochi progressi dopo tre mesi e sullo sfondo torna il nome di Antonio Conte

Il futuro di Ruben Amorim sulla panchina del Milan inizia già a far discutere. A sollevare dubbi sul percorso intrapreso dal tecnico portoghese è il giornalista Carlo Pellegatti, che ha sottolineato la mancanza di progressi visibili dopo i primi mesi e ha evocato anche l’ombra di Antonio Conte. Di seguito le sue parole ai microfoni di Tmw Radio.

Pellegatti su Amorim: “Non si vede alcun progresso, ora c’è l’ombra di Conte”

"Quello che in questo momento preoccupa non è un progetto in costruzione, è che non si vede il progresso di questo processo. Hanno chiesto pazienza, ma se sei partito con il 3-4-2-1, poi passare da questo al 4-4-2, che è il modulo usato dagli allenatori che subentrano per salvare le squadre che stanno per retrocedere..|| 4-4-2 può capitare durante una partita, ma così mi preoccupa. Non si vede un progresso, sono passati tre mesi e siamo ancora lì. Poi ha puntato Amorim su giocatori che cronachisticamente uno era riserva dell'Atalanta e un altro del Fulham. E bisogna farsi delle domande così. Il tifoso comincia a fare come due anni fa. Ora c'è l'ombra di Conte. Il progetto è stato affidato ad Amorim. Non ha i giocatori adatti? Li ha scelti lui. Se non prendi Carnevali o Ausilio, non si risolvono certi problemi. Se Amorim dovra essere esonerato, deve farlo portando avanti un suo progetto, non con uno spurio. Vada avanti per la sua strada. Uscire con un 4-4-2 non ha senso".