AUDIO - Sosa: "Garcia? Avevo dubbi dopo l'Arabia, ma se ti chiama l'Italia..."

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e allenatore Roberto Sosa. Ecco le sue parole

Napoli, si va verso un prolungamento importante di Kvaratskhelia. Ma come valuta i movimenti del club?

"Kvara credo abbia sorpreso tutti lo scorso anno, nessuno si aspettava potesse fare certe cose. Al di là che negli ultimi due mesi non è stato il solito calciatore, ci può stare questo. Deve anche poter sbagliare un po'. E' un ragazzo che ha un futuro davanti straordinario".

Ha qualche preoccupazione per il Napoli della prossima stagione?

"Non ho dubbi. Fino al 30 giugno siamo ancora fermi, non mi viene da pensare a cosa succederà il prossimo anno. Godiamoci ancora cosa fatto quest'anno".

Napoli, come vede Garcia?

"Se vediamo i tecnici, troviamo sempre pregi e difetti. Anche su Garcia. E' vero, anche io ho avuto qualche dubbio, visto che era in Arabia, in un campionato non competitivo. Però se ti richiamano in Italia hai una doppia motivazione".