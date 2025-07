Podcast Baiano: "Troppi 40mln per Ndoye. Grealish? Il contratto pesa, Chiesa sarebbe ideale"

A intervenire a 'Calciomercato e Ritiri', trasmissione di Tmw Radio, è stato l'ex attaccante Francesco Baiano.

Chiesa, Sterling e Grealish: quale il più opportuno per il Napoli?

"Due dovrebbero rilanciarsi, hanno giocato poco, specialmente Chiesa. Di lui sappiamo il valore ma prima dell'infortunio, dopo non si è più visto. Grealish si è portato avanti, è in vacanza in Campania (ride, ndr). Pesa però il suo contratto da 9 mln. Se vuoi andare a Napoli, ti devi levare un po' di soldi. Il dubbio è che Grealish fa la riserva al City".

Prenderebbe Ndoye a 40 mln?

"Assolutamente no. E' questo che blocca il suo arrivo. Il Napoli è giusto che si guardi in giro. Ha fatto bene questo ragazzo, ma 40 mln sono tanti".

Il profilo migliore per qualità-prezzo?

"Chiesa. Non solo per le cifre, che sarebbero al ribasso. Il Napoli lo prenderebbe a una cifra accettabile, e avresti non l'ultimo arrivato. E non ha pretese di essere titolare. E poi gioca Politano ora, perché sa fare tutto, si sacrifica ed è adatto a quello che vuole Conte".

Chi vede in ritardo sul mercato?

"Il Milan, che non riesce a trovare la quadra e si è incartato attorno a un giocatore come Jashari. Ha fatto già due rilanci ma si è incartato. Poi secondo me lo faranno, ma non vorrei che succedesse come Koopmeiners. Non si allena con la squadra, se lo fai a metà agosto salta tutta la preparazione. E abbiamo visto che è successo a Koopmeiners alla Juve. Se veramente lo vuoi, vai lì con l'offerta giusta e lo prendi. E per me alla fine Vlahovic andrà al Milan. Sarebbe un bell'acquisto. Prenderlo a 20 mln e un contratto da 6 mln sarebbe un affarone".