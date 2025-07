Bologna, Ferguson: "Beukema ha capito che doveva andar via per inseguire il suo sogno"

vedi letture

Il Bologna di Vincenzo Italiano sta proseguendo la preparazione alla stagione 2025-26 nel ritiro di Valles (Rio Pusteria), dove i rossoblù vi rimarranno fino al 26 luglio. Prima della seconda seduta di allenamento odierna (la prima si è svolta in mattinata alle ore 10), Lewis Ferguson è intervenuto in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti presenti in Trentino Alto-Adige. Queste le sue dichiarazioni.

Questo Bologna è più forte di quello dello scorso anno?

"Giocatori come Immobile e Bernardeschi portano esperienza e qualità. Per loro è stato facile inserirsi nel gruppo. I giocatori con qualità alzano il livello della squadra, quindi sì: questo Bologna è più forte".

Ha provato in qualche modo a far restare Sam Beukema?

"È uno dei miei migliori amici, lo sapete. Sono contento per lui, lo conosco meglio di tutti e so che per lui andarsene è stato difficile. Sam ama Bologna, la città, la squadra: è stato combattuto. Il suo sogno è giocare con la Nazionale e ha capito che doveva andare via da Bologna per farlo. Ora giocherà la Champions League e lotterà per lo scudetto. Sarà una stagione importante per lui al Napoli anche perché l'estate prossima ci sarà il Mondiale".