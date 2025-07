Calaiò su Lucca: "Perfetto per il gioco di Conte, può essere l'anno della consacrazione"

vedi letture

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, l'ex attaccante azzurro Emanuele Calaiò ha parlato del nuovo centravanti del Napoli Lorenzo Lucca: "Non lo scopriamo oggi, è un attaccante di prospettiva, dovrebbe essere il futuro del Napoli. L'anno scorso ha fatto 12 gol in una squadra medriocre, posso immaginare che nel Napoli, con gente come De Bruyne, McTomina, Neres e Lang, possa essere messo in condizione di segnare. Questo per lui è un anno importante, deve dimostrare che ci può stare in un top club, può essere la stagione della consacrazione.

Si deve giocare la Nazionale e si deve guadagnare il posto, ci sarà una bella competizione con Lukaku, si alterneranno molto. Quindi quest'anno deve dimostrare il suo valore, perché da lui ci si aspetta solo la continuità. Quello che ha dimostrato a Udine lo deve dimostrare in una piazza più difficile e ambita come quella di Napoli. Però per le caratteristiche di come gioca Conte, Lucca potrebbe essere perfetto".