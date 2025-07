Pastore scettico: "Mercato grosso ma non grande. De Bruyne e Beukema le sole certezze"

vedi letture

Il giornalista Giuseppe Pastore, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso di 'Cronache by Night', ha parlato del calciomercato del Napoli: “Le due certezze sono De Bruyne e Beukema, che sono evidentemente due giocatori già pronti per fare i titolari nel Napoli. Tutti gli altri no, al netto del fatto che Conte poi li torchierà e li sottoporrà al suo metodo. Abbiamo visto un Lang molto affaticato, lo stesso Lucca l’ho visto piuttosto ingessato e spaesato. Marianucci è un giocatore che non arriva per fare il titolare. È un mercato grosso, non grande.

Il Napoli sta spendendo tanto anche per dare a Conte la rassicurazione che il Napoli si muove, e si muove subito. È una cosa che piace molto a Conte il fatto di arrivare già con tutti gli acquisti fatti. Su tutti gli altri nomi mi lascio il beneficio del dubbio. Lang è un giocatore che non so in quanto tempo si adatterà alla difficoltà del calcio di Conte. Milinkovic-Savic lo ritengo un acquisto misterioso, ammenoché Meret non abbia litigato con qualcuno. Spendere oltre 20 milioni per un secondo portiere, quando avevi Caprile, è una scelta che non capisco. E Lucca è un altro pagato moltissimo da una squadra che ha visto nel Napoli la gallina dalle uova d’oro del mercato. Perché siete voi, sono 5 milioni in più perché avete venduto Kvaratskhelia e Osimhen, il ragionamento dell’Udinese”.