Lindstrom sul periodo a Napoli: "Momenti duri, la Serie A mi ha cambiato molto"

vedi letture

Jesper Lindstrom si è trasferito in prestito dal Napoli al Wolfsburg, così ai canali ufficiali del club tedesco ha parlato anche della sua esperienza in azzurro: "Non posso dire quale sia stato il posto in cui sono cresciuto di più perché dalla Danimarca a Francoforte sono cresciuto tanto perché esci dalla tua routine, dal tuo ambiente. Ma poi vai in Serie A, dove il calcio è completamente diverso. Ho avuto dei momenti duri là. Mentalmente e fisicamente sono cambiato molto. Poi sono andato in Inghilterra, dove ho giocato e sono stato felice di fare grandi cose ma anche crescere ora a 25 anni e sentire che sono meglio di quello che ero prima. Quindi ora sono pronto a dimostrarlo".

Sul ritorno in Bundesliga: "È davvero bello essere tornato, spero di fare grandi cose per la squadra e il club. Mi piace la Bundesliga. Mi piace creare occasioni, fare gol e ho pensato che questo fosse il posto giusto per farlo. Ho giocato contro il Wolfsburg in passato quindi conosco un pochino il club e i giocatori quindi sono felice di essere qui. Se il Wolfsurg è sempre stata la prima scelta? Sì, anche se sono in prestito penso che sia un modo per adattarsi velocemente perché ho degli amici danesi che possono aiutarmi con tutto, possono inserirmi nel gruppo. Ma sarei venuto comunque".

Sull'ultima esperienza dell'anno trascorsa all'Everton: "È stato un buon anno, ho imparato molto e ora tra Serie A, Bundesliga, Premier League... sono molto diverse tra loro. Dalla Premier impari molto, si lavora tanto ed è un campionato molto duro. Ma volevo giocare diversamente da quello che ho fatto. Ho imparato tanto l'anno scorso".